Москва, , 12:39 — REGNUM Западным странам, которые всё время пытаются привлечь кого-то к ответственности, стоит привлечь к ней киевский режим за совершённые и совершаемые им преступления. Об этом 12 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Вы знаете, там есть устремления постоянные кого-то привлечь к ответственности. Очень хотелось бы надеяться, что рано или поздно к ответственности они захотят привлечь киевский режим за те преступления, которые тот постоянно совершает», — сказал представитель Кремля, комментируя заявление членов «Большой семерки» по итогам состоявшегося 11 октября заседания, где они предложили привлечь Россию к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что своим сравнением победы России на территории б. УССР с поражением Североатлантического альянса (НАТО) генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил участие альянса в этом конфликте