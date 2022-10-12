Сеул, , 12:40 — REGNUM Южная Корея не смогла продлить свои полномочия в качестве члена Совета ООН по правам человека на период с 2023 по 2025 год, сообщает Yonhap News.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

По итогам тайного голосования, состоявшегося 11 октября, Южная Корея получила 123 голоса и заняла пятое место среди восьми азиатских стран, представивших свои кандидатуры в состав совета.

Бангладеш получил 160 из 189 голосов, обеспечив себе одно из четырёх мест, выделенных для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Три оставшихся места заняли Мальдивы, Вьетнам и Киргизия.

Международный правозащитный орган был учреждён 15 марта 2006 года. Южная Корея занимало место в Совете ООН по правам человека в 2006–2008 гг, 2008–2011 гг, 2013–2015 гг, 2016–2018 гг, 2020–2022 гг.