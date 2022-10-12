Якутск, , 12:57 — REGNUM Переломы, растяжения и разрывы связок получили за два дня 95 жителей Якутска. Причиной травм стал гололёд, сообщило ЯСИА.

Гололёд опасен Дарья Драй © ИА REGNUM

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В травмпункте города ажиотаж, врач принимает до 50 человек в день вместо 30 в обычное время. Во избежание падения травматологи рекомендуют внимательно относится к выбору обуви. Кроме того, необходимо укреплять кости, подчёркивают врачи.

«Основные виды травм при падении на гололеде — это переломы со смещением, растяжения, разрывы связок. Чаще всего люди получают переломы лучевой кости в предплечье и наружных лодыжек», — отметила врач травматолог-ортопед Диана Колодинская.

Как сообщало ИА REGNUM, управление ГИБДД по Якутии фиксирует резкий рост числа ДТП в столице республики. Сотрудники госавтоинспекции выезжали на оформление пяти аварий, остальные были зафиксированы через европротокол.