Владикавказ, , 12:36 — REGNUM Представители военкоматов продолжают свою работу в Северной Осетии в пунктах пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг». Посты на границах с Грузией и Южной Осетией возобновили свою работу по поручению главы РСО-Алании Сергея Меняйло, сообщил заместитель военного комиссара Северной Осетии Абрил Абдуллаев.

Граница Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ситуация на выезде из республики нормализовалась, в плановый порядок перешла — это хорошо, но представитель военкомата там должен быть. И на «Верхнем Ларсе», и на «Зарамаге». Люди пересекают границу, пограничники возвращают тех, кто у них в перечне, кому ограничен выезд за пределы РФ», — приводит слова Меняйло «Интерфакс».

По поручению главы РСО-Алании также будут уточнены списки граждан, состоящих на воинском учете.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за объявленной частичной мобилизации после 21 сентября 2022 года в несколько раз увеличилось число желающих пересечь государственную границу РФ через пункты пропуска, находящиеся в Северной Осетии. Властям региона пришлось предпринять меры для урегулирования ситуации. Когда она нормализовалась, мобильные пункты военкоматов на границе были сняты.

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