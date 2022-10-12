Ижевск, , 12:36 — REGNUM В минздраве Удмуртии предлагают внести изменения в Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Проблемы с психикой

По словам замминистра здравоохранения республики Марины Петренко, законом установлено, что психиатрическая помощь может оказываться только с добровольного согласия пациента.

«Но за 30 лет существования этого закона, с учетом изменения интенсивности нашей жизни, изменились и условия формирования психического здоровья и оказания психиатрической медицинской помощи. Сейчас, если человек не осознает своей болезни или не согласен на лечение, врачи вынуждены ждать, когда случится какая-то критическая ситуация», — пояснила представитель министерства.

При этом Петренко подчеркнула, что цель медицины — предупредить, профилактировать негативные последствия заболеваний.

Врачи Удмуртии предлагают предусмотреть в законе возможность освидетельствования и оказания медицинской помощи при возникновении потенциальной опасности. Эти изменения позволят осматривать человека через решение суда, например, по обращению родственников. При этом изменения не должны повлечь нарушения прав пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии показатель обеспеченности психиатрическими койками — самый высокий в Приволжском федеральном округе. В регионе этот показатель составляет 9,9 на 10 тыс. жителей, всего в Удмуртии доступны 1447 коек психиатрического профиля. В среднем по России этот показатель составляет 8,8 на 10 тыс. человек, а в Татарии — 5,9.

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