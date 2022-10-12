Алма-Ата, Казахстан, , 16:14 — REGNUM Истерика по поводу массового наплыва граждан России в Казахстан является интересным индикатором текущей информационной войны. Об этом в интервью ИА REGNUM рассказал экономист из Казахстана Айдархан Кусаинов.

Казахстан Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По мнению эксперта, «многомиллионная» толпа россиян, которые массово переезжают в Казахстан после объявления частичной мобилизации, существует только в информационном пространстве. Собеседник считает, что обсуждение этой темы в социальных сетях и СМИ является интересным индикатором ситуации.

«В России активно разгоняют эту тему так называемые либералы-патриоты, которые в рамках антироссийской и антиказахстанской истерии сыпят прогнозами и фактами, которые не пересекаются с реальностью. Истерика в либеральных пабликах и группах разгоняется для решения нескольких задач. Первая — показать, «как в России все плохо и люди бегут из страны». Вторая — повлиять на определенные слои казахстанского общества, чтобы они начали паниковать и требовать закрыть границу», — сказал он.

Экономист уверен, что все это «элементы информационной войны, который к экономике никакого отношения не имеют».

«Никакого наплыва иностранцев нет. Несколько раз государственные органы Казахстана официально озвучивали статистику: к нам приехали 1,66 миллионов граждан России. Уехали 1,64 млн человек», — подчеркнул аналитик.

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