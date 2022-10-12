Москва, , 12:33 — REGNUM Органзатор террористического акта на Крымском мосту Кирилл Буданов, возглавляющий ГУР МОУ, работает на американские спецслужбы. Об этом 12 октября сообщил бывший депутат Верховной рады Илья Кива в личном телеграм-канале.

Кирилл Буданов President.gov.ua

«Кирилл Буданов, начальник ГУР МОУ, являясь ставленником Вашингтона, давно работает на американские спецслужбы и свой авторитет заработал перед ними еще в 2016 году, когда командовал и лично участвовал в диверсионной операции в Крыму», — написал Кива.

Он напомнил, что за ту операции экс-глава киевского режима Пётр Порошенко наградил Буданова орденом «За мужество».

Кива считает, что участие Буданова в теракте подтверждает участие в преступлении американских спецслужб.