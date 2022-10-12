Николаевский район, Волгоградская область, 12 октября, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Трое несовершеннолетних похитили 95 тысяч рублей из дома своего знакомого шестиклассника в Волгоградской области. Подростков отправили на перевоспитание в специнтернат, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 октября в объединённой пресс-службе судов региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По словам подсудимых, в июне 2022 года их компания гуляла в парке, где у шестиклассника выпали ключи от дома. При этом мальчик сам рассказал знакомым, что его родители уезжают на выходные в другой город, а в доме имеется крупная сумма наличности. Один из подростков незаметно подобрал связку и спрятал у себя. Затем проник в дом, похитил деньги, себе забрал 50 тысяч рублей, своему брату передал 15 тысяч рублей, третий подросток забрал 30 тысяч рублей. Деньги злоумышленники потратили на развлечения, один из них купил себе мопед и арендовал для него гараж.

Родители подсудимых возместили потерпевшей стороне причинённый ущерб.

Приговором Николаевского районного суда Волгоградской области подростки признаны виновными в краже. Двух мальчиков на год отправят в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, третьему назначен один год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

Решение суда ещё может быть обжаловано.