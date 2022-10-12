Москва, 12 октября, 2022, 12:40 — ИА Регнум. По условиям договоров участия инвесторы построят и передадут в собственность Москвы более 70 школ, а также детские сады. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Mos.ru Детский сад

«С января по сентябрь 2022 года город согласовал договоры участия, по условиям которых инвесторы возведут и передадут в собственность столицы 73 школы и детских сада», — сказал Ефимов.

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Уточняется, что новые детсады и школы будут рассчитаны на 31 тыс. мест, а на их возведение потратят более 53 млрд рублей. Стоит ли доверять словам Ефимова — вопрос открытый. Родители дошколят в новостройках часто вынуждены возить детей в сады не рядом с домом или отдавать их в частные учреждения, так как сад во дворе от застройщика в большинстве случаев оказывается не муниципальным.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в московском посёлке Мосрентген планируют построить школу за 2 млрд рублей. Профинансируют строительство средствами бюджета столицы.