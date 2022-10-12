Санкт-Петербург, 12 октября, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Дом С. П. Петрова на 9-й линии Васильевского острова в Санкт-Петербурге включили в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили 12 октября в пресс-службе городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

kgiop. gov. spb.ru «Дом С. П. Петрова» (9-я линия В. О., д. 22, лит. А)

Здание построено в 1876–1877 годах по проекту известного архитектора, графа Павла Сюзора для потомственного почётного гражданина Санкт‑Петербурга Степана Петрова. Фасады выполнены в стиле эклектики.

«Архитектурно-художественное оформление лицевого и дворовых фасадов на протяжении XIX и XX веков не претерпело существенных изменений. Сохранились исторические дверные деревянные заполнения парадных входов с полуциркульными остекленными фрамугами», — добавили в пресс-службе КГИОП.

Там отметили, что парадные лестницы сохранили историческое оформление двухуровневых, перекрытых цилиндрическими с распалубками и парусными сводами вестибюлей и маршей. Своды и стены вестибюлей декорированы филенками, профилированными и орнаментальными тягами.

В последнее десятилетие XIX и первые 20 лет XX века в доме проживали биолог, академик Владимир Шимкевич, минералог, академик Павел Еремеев, живописец-баталист Готфрид Виллевальде и многие другие именитые горожане. В настоящее время здание остаётся многоквартирным жилым домом с торговыми помещениями в первом этаже лицевого корпуса.