В РФ будут сокращаться объемы выдачи потребительских кредитов — прогноз
Москва, 12 октября, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В России потребительские кредиты и дальше будут оставаться востребованными, но объемы выдачи новых займов, скорее всего, сократятся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил замдиректора института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко.
«Кредиты и далее будут востребованы. Вместе с тем объемы выдачи новых кредитов, скорее всего, будут сокращаться, что неизбежно приведет к некоторому сокращению кредитных портфелей банков, — сказал Пушко. — В этих условиях банки вынуждены будут не увеличивать достигнутые ставки по кредитам для физлиц, а, возможно, даже пойти на их снижение в ущерб собственной маржинальности с тем, чтобы не терять клиентов. Наш рынок всегда весьма чувствителен к цене, а во времена нестабильности фактор цены будет играть ключевую роль. Это в полной мере относится к рынку кредитования физических лиц: если спрос имеет тенденцию к снижению, то и цена будет следовать за спросом».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что дальнейший рост ставок по потребительским кредитам будет сдерживаться из-за усиления сберегательных настроений населения РФ.