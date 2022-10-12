Набережные Челны, Татария, , 12:38 — REGNUM В городе Набережные Челны задержали перевозчика крупной партии наркотических средств. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Наручники © REGNUM

Автомобиль «Лендровер» остановили сотрудники полиции для проверки документов. Госавтоинспекторам поведение водителя показалось подозрительным. У мужчины обнаружили сверток с порошком весом почти 200 граммов. При проверке автомобиля под обшивкой багажного отсека, в нише от запасного колеса, а также в спортивной сумке найдены более двухсот пакетов с различными порошкообразными веществами.

Исследование подтвердило, что изъятое является наркотическими средствами общей массой около 57 кг.

Со слов задержанного, на днях он решил подработать в качестве перевозчика наркотиков. По указанию оператора интернет-магазина возле города Ногинска мужчина забрал крупную партию наркотиков, которую должен был спрятать в тайниках вблизи городов Екатеринбурга, Кургана, Тюмени, Иркутска, Красноярска.

Возбуждено уголовное дело, задержанный заключен под стражу, добавила официальный представитель МВД России.

ИА REGNUM напоминает, в апреле в Татарии инспекторы дорожно-патрульной службы остановили автомобиль, в котором обнаружили и изъяли более 20 килограммов наркотиков. Двоих подозреваемых заключили под стражу.

Читайте также: ФСБ перекрыла канал поставки наркотиков в регионы Сибири