Москва, , 12:29 — REGNUM Российские банки, оценив риски возможного ухудшения качества кредитного портфеля, увеличили верхнюю ставку по кредитам для физических лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 октября заявил замдиректора института коммуникационного менеджмента ВШЭ Александр Пушко.

Кредиты Prokuror-kaluga.ru

«Госдума приняла ряд законопроектов, направленных на «поддержку граждан, призванных на спецоперацию». Мера правильная, своевременная и справедливая. Однако финансовый рынок так устроен, что он непрерывно должен отслеживать риски и принимать меры к их снижению. Именно поэтому банки, оценив риски возможного ухудшения качества кредитного портфеля, увеличили верхнюю ставку по кредитам для физлиц, — сказал Пушко. – Дальше всё будет зависеть от реальной социально-экономической ситуации в стране. Если говорить о ближайшей перспективе, то каких-либо заметных изменений ставок по кредитам для физических лиц ожидать не следует, поскольку уже состоявшееся повышение для этой категории заемщиков рынком также учтено».

По его словам, дальнейший рост ставок по кредитам для населения будет сдерживаться из-за усиления сберегательных настроений в поведении розничных потребителей.

«Обычно это наблюдается в периоды нарастания нестабильности и неуверенности. В такие времена для потребительских настроений населения более характерно сокращение потребления, экономия и сбережения», — сказал Пушко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские банки начали повышать ставки на потребительские кредиты.

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