Москва, 12 октября, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Юрий Лоза прокомментировал слова Льва Лещенко о том, что его не пригласили на съёмки очередного «Голубого огонька» и назвал главную проблему традиционной новогодней передачи. Об этом 11 октября сообщило Федеральное агентство новостей (ФАН).

Юрий Лоза

Автор-исполнитель отметил, что за свою жизнь Лещенко получил столько подобных приглашений, что если он один раз пропустит передачу, то ничего особенного не случится. Он также напомнил, что во времена СССР партия следила за связью между «медиа и народом» и в новогодних передачах прослеживался подход, в рамках которого претворялся в жизнь лозунг «Народ и партия едины».

«Поэтому на «Голубых огоньках» Иосиф Кобзон пел для сталеваров», — сказал Лоза и обратил внимание, что в последних передачах «Филипп Киркоров поет для Николая Баскова про Баскова, а Басков поет для Киркорова про Киркорова». «Эта система замкнута сама на себя», — заявил музыкант. Он также дал понять, что не будет переживать, если празднование предстоящего Нового года пройдёт без «Голубого огонька».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что продюсер Дмитрий Ашуров опроверг слухи об отмене «Голубого огонька». Он заявил, что «огоньки» будут в любом случае», и что никто не планирует убирать из эфира праздничные передачи.