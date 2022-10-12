Париж, , 12:29 — REGNUM Киев благодарит Францию ​​за отправку военной техники, в частности артиллерийских установок Caesar, передает BFM TV.

Гаубица CAESAR в действии Warfor.me

В видео Киев обыгрывает клише романтизма и французского кино, а также цитирует нескольких актрис, в том числе Софи Марсо, Брижит Бардо и Изабель Аджани.

«Романтика может принимать разные формы, но если вы действительно хотите завоевать наши сердца, ничто не сравнится с артиллерией», — говорилось в созданным киевским режимом видео.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция усилит свое военное присутствие на восточном фланге НАТО.

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