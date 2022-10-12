Барнаул, 12 октября, 2022, 18:58 — ИА Регнум. В Алтайском крае, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», опережающими темпами продолжается выполнение программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Наталья Диева Жильё

По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, с 2019 года расселено 98,38 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, в новые квартиры переехали 6242 человека. В том числе, в рамках программы, финансируемой с участием средств Фонда ЖКХ, расселено 91,63 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилья, новые квартиры получили 5875 человек — 2615 семей. Кроме того, в рамках других мероприятий, финансируемых за счет собственных средств региона, улучшены жилищные условия 367 человек (171 семья), ликвидировано 6,75 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда.

«Что касается текущего года, то в регионе расселено 23,9 тысячи квадратных метров аварийного жилья, улучшены жилищные условия 1529 человек. Лидером реализации программных мероприятий стал город Барнаул, где из непригодного для проживания жилищного фонда площадью 17,88 тысячи квадратных метров переселены 1117 человек», — уточнил заместитель начальника управления, начальник жилищного отдела министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Сергей Гущин.

Так, в третьем по величине городе Алтайского края — Рубцовске — расселено уже 92 аварийных квартиры.

«Уже и не мечтала о своей комнате. Думала, так и проживу в доме с протекающей крышей и туалетом на улице. Зимой стены промерзали так, что обогреватель не спасал, а весной — сырость и плесень были. Слава Богу, теперь это все позади. Дали благоустроенную квартиру», — поделилась местная жительницаНина Усольцева.

Всего в рамках стартовавшего в 2019 году федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» предусмотрено переселить 6460 человек из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, площадью 116,08 тысячи квадратных метров. Таким образом, в Алтайском крае установленные показатели на 2022 год (нарастающим итогом переселить 3680 человек из 66,25 тысячи квадратных метров аварийного жилья), выполнены с превышением.

Генеральный директор публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Константин Цицинподчеркнул, что задача масштабной социальной программы расселения аварийного жилья — предоставить жителям непригодных, а зачастую попросту опасных для проживания домов новые благоустроенные квартиры. Показатели федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» — переселить в регионах страны из аварийных домов 509,5 тыс. человек — предусмотрено выполнить в полном объеме до конца 2023 года.

Напомним, Алтайский край вошел в число субъектов РФ, которые планируют досрочно завершить программу по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Между регионом и Фондом ЖКХ заключено дополнительное соглашение, в соответствии с которым край взял обязательство выполнить программу до конца 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», более полумиллиона человек за шесть лет переселят за счет государства из аварийных домов в новое жилье.

Создан механизм признания дома аварийным: он признается таковым региональными или федеральными властями, после того как специалисты организаций, у которых есть государственное разрешение на проведение экспертных работ, обнаруживают в здании деформацию или повреждение несущих конструкций.

Со старта 2019 года более 400 тыс. жителей аварийных домов переехали в новые квартиры, было ликвидировано 6,77 млн. кв. м. непригодного для проживания жилищного фонда.

Регионы, завершившие программу расселения аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, продолжат расселять дома, признанные аварийными до 1 января 2021 уже в 2022 году. С предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года, ранее выступил Президент России Владимир Путин.