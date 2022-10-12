Эр-Рияд, , 12:34 — REGNUM Власти Саудовской Аравии отклонили просьбу США перенести дату начала сокращения объёмов добычи нефти. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

Добыча нефти Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, США предложили Саудовской Аравии перенести реализацию решения о сокращении объёмов добычи нефти на один месяц, но получили отказ.

Журналисты отмечают, что аналогичные просьбы были направлены другим государствам Персидского Залива незадолго до саммита ОПЕК, постановившего сократить объёмы мировой нефтедобычи.

По данным The Wall Street Journal, администрация США стремится избежать возможного роста цен на нефть в преддверии промежуточных выборов в стране.