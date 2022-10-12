Москва, 12 октября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Процесс мобилизации затронул не только военнообязанных граждан и членов их семей, но и их работодателей. Многие организации, где есть мобилизованные сотрудники, решают вопросы поддержки своих работников не только в рамках федерального законодательства, но и разрабатывают дополнительные меры.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Управленческий аппарат всех предприятий страны впервые столкнулся с практикой мобилизации, ни у кого нет наработанного устоявшегося опыта, он рождается буквально в этот момент. Поэтому компаниям сейчас очень важно знать и понимать, что делают их коллеги в связи с этими событиями, какие ресурсы привлекают, какие меры поддержки разрабатывают. Мы в комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты Российской Федерации постарались обобщить первый опыт ведущих компаний страны по поддержке своих мобилизованных сотрудников и хотим поделиться им с другими», — пояснила заместитель председателя комиссии ОПРФ Ольга Голышенкова.

Она рассказала, что поддержка предприятий в связи с мобилизацией охватывает несколько целевых групп: это прежде всего сами мобилизованные сотрудники, а также члены их семей — родители, жены, дети.

Конечно, в соответствии с решением правительства все компании сохраняют за мобилизованными работниками их рабочие места. В дополнение к федеральным и региональным выплатам многие компании выплачивают мобилизованным дополнительные финансовые средства. Здесь суммы существенно колеблются, кто-то выплачивает по два дополнительных оклада, кто-то — фиксированную сумму от 50 до 200 тысяч рублей. Интересной практикой поделился АО «Мособлгаз», где давно сложилась традиция в апреле проводить День благотворительного труда, отчисления от которого идут в фонд. Этой осенью компания планирует провести еще один дополнительный День благотворительного труда, доходы от которого пойдут на выплаты сотрудникам — участникам СВО.

«Ростелеком» единовременно выплачивает 100 000 рублей каждому мобилизованному сотруднику, а также сохраняет денежные выплаты в размере среднего заработка на время прохождения службы. В ГК «Росатом» кроме единовременной выплаты предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты в течение 6 месяцев с момента мобилизации. Адресную помощь мобилизованным оказывают компании группы «Россети»

«Надо сказать, что какими бы внушительными ни казались суммы выплат, они совершенно точно не чрезмерны. Из семьи уходит кормилец, от доходов которого зависели не только траты первой необходимости, но и оплата дополнительного образования детей от кружков до репетиторов, расходы на поддержание жилья и быта, отдых семьи, помощь престарелым родителям и детям-студентам и еще множество мелких и крупных трат», — поясняет необходимость дополнительных выплат от предприятий Ольга Голышенкова.

В ряде компаний предусмотрены выплаты в случае ранения или гибели сотрудника. Речь идет о суммах в несколько миллионов рублей.

Большинство компаний оказывает мобилизованным юридическую и психологическую поддержку. ПАО «Россети», ООО «Сибур», АО «МХК «ЕвроХим» и другие открыли горячие линии для мобилизованных. Единая линия поддержки ГК «Росатом» называется «Росатом рядом», юридическую и психологическую поддержку своим специалистам оказывает ПАО «Ростелеком».

Волонтеры Ростелекома и Росатома помогают снарядить мобилизованных и закупают для них 25 различных наименований от аптечек до спальников. Варианты оказания адресной помощи своим мобилизованным рассматривает ПАО «РусГидро», а одна из добывающих компаний компенсирует сотрудникам затраты на приобретение мобилизационного набора.

Компании окружают вниманием и поддержкой и семьи мобилизованных, помогают им с оплатой ЖКХ, выплатой ипотеки, обеспечивают старшее поколение семьи санаторно-курортным лечением.

«Сотрудники HR постоянно находятся на связи с семьями мобилизованных сотрудников. Компания оказывает необходимую всестороннюю поддержку семьям мобилизованных сотрудников — от психологической, юридической помощи до решения бытовых и организационных вопросов в случае их возникновения», — рассказали в Ростелекоме.

В одной из копаний каждому члену семьи, находящемуся на иждивении мобилизованного, единовременно выплачивают по 33 232 рублей плюс северные и районные добавки. Есть компании, где помимо выплат введен мораторий на сокращение должностей, на которых работают жены мобилизованных.

В ГК «Росатом» компенсируют расходы на детские дошкольные учреждения, аренду жилья, увеличивают размеры компенсации ипотечной ставки, готовы оказывать помощь в случае рождения и заболевания детей мобилизованных. Для членов семьи сохраняется возможность пользоваться льготами, которыми мог бы пользоваться сам мобилизованный работник. И, конечно, члены семьи обязательно приглашаются на мероприятия компании, прежде всего на детские праздники.

В РЖД сохранили все социальные обязательства, предусмотренные коллективным договором членам семей мобилизованных работников, это и санаторно-курортное оздоровление членов семей, льготный проезд в железнодорожном транспорте детям, детский оздоровительный отдых, предоставление детям мест в образовательных учреждениях РЖД, обеспечение нуждающихся бытовым топливом, материальная помощь при рождении ребенка.

В компаниях, где был широко развито корпоративное волонтерство, участники этого движения подключились к поддержке семей мобилизованных сотрудников. Чаще всего они работают с конкретными адресными проблемами и запросами семьи, начиная от помощи в доставке детей в школу, если мама сидит дома с малышом, и эмоциональной поддержки — приглашение семьи мобилизованного в субботу на чай, до организации праздников и подготовки елки желаний.

В целом, работа по поддержке своих сотрудников ведется практически во всех крупных компании страны. У каждой разные объемы поддержки, разная скорость принятия и реализации решений, тем не менее почти все объединены одним принципом — «своих не бросаем».