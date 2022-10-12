Иерусалим, , 12:35 — REGNUM Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации разведывательного беспилотника, запущенного с территории сектора Газы. Об этом 12 октября сообщает Maan со ссылкой на заявление пресс-службы ЦАХАЛ.

Беспилотник Wetron.com.cn

По последним данным, беспилотник был запущен боевиками ХАМАС из района севернее Газы.

«ЦАХАЛ удалось обнаружить пуск беспилотника, принадлежащего ХАМАС. Беспилотник вошёл в зону безопасности в северной части сектора Газа. В результате инцидента никто не пострадал, так как беспилотник был сбит возле пограничного ограждения и захвачен», — отметили в Армии обороны Израиля.