Уфа, , 12:28 — REGNUM Учеников и сотрудников двух школ эвакуировали в Уфе из-за сообщений о минировании. Об этом 12 октября сообщает ГТРК «Башкортостан», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Эвакуация Megalesius

Сообщается, что эвакуация прошла в школах №132 и №113 Демского района Уфы.

Отмечается, что сейчас в этих образовательных учреждениях работают сотрудники экстренных служб. Специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

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