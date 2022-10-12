12 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 16:53 — REGNUM За прошедшую неделю было немало сообщений, касающихся отношений нашей страны с дальневосточной соседкой — Японией.

Фумио Кисида Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Во-первых, удивившее многих заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что он-де намерен продолжать вести переговоры с Москвой о заключении японо-российского «мирного договора» на условиях «возвращения» Россией законно принадлежащих ей всех южнокурильских островов.

«Из-за ситуации на [территории бывш. УССР ] российско-японские отношения находятся в сложном положении, но мы твердо придерживаемся направления на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», — сказал японский премьер.

Придерживаться японское правительство может любого «направления». Но, как известно, для исполнения танго нужны два партнера. И вот тут-то слова Кисиды повисают в воздухе, ибо в Москве никто с лидером недружественного государства «танцевать» не собирается. Да и просто физически не сможет. Ведь своими враждебными действиями в отношении нашей страны и ее высшего руководства Токио исключил любые возможности контактов с выходцами из, как оказывается, неверно считающейся Страной восходящего солнца не только для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, но и для президента России Владимира Путина. Дело дошло до того, что в июле 2022 года министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отказался от участия в официальном ужине глав внешнеполитических ведомств G20 на Бали, чтобы там не пересекаться с главой МИД России. Это уже как в неприличной поговорке «про гектар».

Ёсимаса Хаяси U.S. Department of State

Так с кем же господа и саны Кисида и Хаяси вознамерились «решать вопрос» о наших Курилах? Может быть, с кавалером японского ордена Восходящего солнца второй степени, спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким, который недавно публично сетовал, что почившему бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ на многочисленных переговорах с президентом В. Путиным так и не удалось подписать «мирный договор» на японских условиях? Или с еще одним кавалером японского ордена кинорежиссером Александром Сокуровым, который с дилетантским напором требует «отдать Японии острова»? Но кто же их уполномочит?

Михаил Швыдкой Официальное интернет-представительство президента России

Не буду из соображений цензуры напоминать известный в России пример сверхнаглости. Но именно так можно и следует охарактеризовать поведение японского правительства, одной рукой зовущего к переговорам, а другой — тут же накладывающего санкции не только почти на всех членов российского правительства, но и на их семьи.

Вслед за своим заявлением о твердом намерении решить «территориальный вопрос» Кисида объявил новые японские санкции в отношении России и заявил, что будет взаимодействовать в санкционной политике со странами группы семи (G7).

«Со своей стороны я рассказал о введенных недавно новых мерах Японии по замораживанию активов 90 российских физических и юридических лиц, а также подчеркнул важность продолжения поддержки [киевского режима] и жестких санкций против России. Что касается дальнейших санкций, то по этому вопросу Япония намерена реагировать надлежащим образом с учетом развития ситуации и взаимодействия со странами G7», — пообещал японский премьер.

Сообщая об этом, ТАСС напоминает, что санкции Японии затрагивают уже более 900 человек и более 50 организаций из России. Кроме того, Япония заморозила активы банков «Открытие», «Новикомбанка», «Совкомбанка», ВТБ, банка «Россия», «Промсвязьбанка», ВЭБ. РФ, Сбербанка и «Альфа-банка», а также порядка 40 российских организаций и компаний. Япония также приняла список запрещенных к экспорту товаров и технологий, в котором находятся уже около 500 наименований.

Под прикрытием Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Что же в этих условиях дает японцам, пусть призрачные, но надежды на получение вожделенных русских островов? Полагаю, заявления некоторых ответственных лиц о том, что переговоры «сейчас невозможны» с упором на слово «сейчас». И отсутствие четкого принципиального заявления МИД РФ о том, что между двумя государствами отсутствует какой-либо «территориальный вопрос». В Японии эта позиция — «кайкэцу дзуми» (вопрос решен) — хорошо известна с советских времен. Следовало бы на официальном уровне объяснить «японским партнерам», что заключение японо-российского «мирного договора» является не чем иным, как анахронизмом, и все вопросы, обычно составляющие содержание мирных договоров, в полном объеме разрешены и учтены в ратифицированной парламентами обеих стран Советско-японской совместной декларации 1956 года.

И еще. Референдумы и принятие в состав Российской Федерации освобожденных областей бывш. УССР переполошили киевский режим. Боясь потерять поддержку своих «спонсоров» из G7, Зеленский, похоже, собрался обзванивать глав западных держав. Начал с запроса на разговор с японским правительством, которое в числе основных доноров, снабжающих неонацистов финансами и материальными поставками для продолжения войны, преследующей цель «истощить Россию».

Слепцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси уже успел «раскритиковать» Россию, заявив, что действия Москвы «ущемляют суверенитет [территорий бывш. УССР]» и «нарушают международное право».

«Япония никогда не упустит из виду односторонние действия, которые силой изменят статус-кво… и будет тесно сотрудничать с «большой семеркой» и международным сообществом для поддержки [киевского режима]», — заявил министр журналистам.

Боясь потерять «богатого спонсора» — Японию, Зеленский изощряется в стремлении умаслить токийских благодетелей. Неуклюжей медвежьей услугой можно назвать инспирированное киевским режимом принятие «законодательным органом» киевской хунты постановления о признании российских южных Курильских островов «оккупированной Россией территорией Японии».

«[Законодательный орган киевской хунты] заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее северных территорий; признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией Российской Федерации», — говорится в тексте «документа».

При этом киевский режим призвал международное сообщество принять все возможные меры «по договорно-правовому оформлению статуса северных территорий Японии». Но Токио едва ли обрадует такая медвежья услуга несостоявшегося государства. Ибо это может явиться для Москвы поводом для окончательного закрытия и без того несуществующего «вопроса». «Кайкэцу дзуми», господа из недружественного государства…