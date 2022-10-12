Вашингтон, 12 октября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Обещания президента США Джо Байдена предоставить Киеву «продвинутые» системы противоракетной обороны может оказаться нереалистичным. Такое мнение высказывают американские эксперты в публикации в Newsweek.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Как пояснил Джордан Коэн, политический аналитик Института Катона, прежде чем средства ПВО смогут быть предоставлены киевскому режиму, NASAMS и другие системы обороны «должны быть законтрактованы и собраны». Он также подчеркнул, что реализация контрактов на поставки оружия занимает годы. В случае же с Киевом поставки были осуществлены в короткие сроки, так как большая часть «была изъята из существующих оборонных запасов».

«Две из восьми [систем ПВО], как ожидается, ожидают отправления. Но только две из восьми. На доработку, сборку и отправку остальных шести уйдут годы», — подчеркнул эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден в телефонном разговоре с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским пообещал продолжать поддержку Киева, снабдить его всем необходимым для обороны, в том числе передовыми системами ПВО.

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