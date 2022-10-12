Красноярск, , 12:25 — REGNUM Церемония прощания с погибшими сотрудниками полиции состоялась в Красноярске 12 октября.

Цветы Марина Каширская © ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД по Красноярскому краю, сотрудники органов внутренних дел Илья Фаустов, Алексей Муфтахов и Андрей Рейн трагически погибли при исполнении служебных обязанностей. Церемония прощания прошла 12 октября с 10:30 до 12:00 по местному времени в Доме офицеров.

На прощании присутствовали руководители и личный состав краевого главка МВД, родственники и друзья полицейских.

После гражданской панихиды перед Домом офицеров прошёл траурный митинг в память о погибших.

Напомним, ранее в ГУ МВД по краю сообщили о гибели троих полицейских при исполнении служебных обязанностей. Они погибли 9 октября, находясь в командировке. Старший лейтенант Илья Фаустов был оперуполномоченным ЦПЭ ГУ МВД по краю, прапорщик полиции Алексей Муфтахов — командиром отделения ППСП ОП № 9 МУ МВД России «Красноярское», капитан полиции Андрей Рейн — старшим оперуполномоченным ОУР ОП №3 МУ МВД России «Красноярское».