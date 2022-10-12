Посёлок городского типа Гурзуф, Крым, 12 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В рамках проведения Всероссийского форума лидеров ученического самоуправления «Территория УСпеха» в МДЦ «Артек» 10–11 октября школьниками-активистами со всей страны был разработан и принят Кодекс советов обучающихся общеобразовательных организаций России.

ИА REGNUM Артек

Итоговым событием Форума стала презентация Кодекса советов обучающихся общеобразовательных организаций России. Ребята в течение двух дней совместно с навигаторами детства обсуждали направления работы совета обучающихся, разрабатывали план конкретных действий внутри школы и презентовали итоговый документ.

«Говоря о пользе ученического самоуправления для детей, отмечу, что для школьника — это социальный лифт, который позволяет определить свою гражданскую позицию на основе знания личных и общественных интересов, оценить свои силы и понять свои возможности, приобрести ценный опыт и начать со школы свой личный путь развития как гражданина и успешного человека. На Форуме ребята вместе с навигаторами смогли разработать важный документ, включающий в себя чек-листы для тех, кто только создаёт орган ученического самоуправления в своей школе, а также для тех, кто уже входит в совет обучающихся. Важно, что ребята-активисты, вернувшись из «Артека», в любом случае поделятся чек-листами со своими друзьями, тем самым институт ученического самоуправления будет активно развиваться по всей стране», — директор ФГБУ «Росдетцентр» Александр Кудряшов .

Кодекс создан для решения ряда задач, в том числе внедрения единого подхода к организации деятельности ученического самоуправления в школах. Данный документ был принят 11 октября сообществом ученического самоуправления России и будет направлен как рекомендательный документ во все школы России.

«Живое общение с юными активистами показало мне, насколько многогранна и интересна та работа, которую они проводят на местах в области ученического самоуправления. Ребята подходят к этому вопросу осознанно, с полной ответственностью. Они учатся командной работе и решению важных задач. Система ученического самоуправления вовлекает ребят в различные виды деятельности по улучшению их жизни в целом, в том числе образовательной и общественной среды. Я уверена, что сейчас растет новое поколение лидеров, которым можно смело доверить будущее нашей страны», — сказала исполнительный директор РДШ Марина Мокшина.

Кодекс включает в себя важные рекомендации по работе совета обучающихся, чек-лист по запуску работы совета обучающихся в общеобразовательной организации и проверки работы совета; описание основного предназначения ученического самоуправления в школе; нормативно-правовое регулирование деятельности советов; модель ученического самоуправления; формирование и структуру совета обучающихся; направления работы советов и интересные формы работы органа ученического самоуправления; механизмы мотивации обучающихся и педагогов к работе в органах ученического самоуправления; инструментарий вовлечения начальной и средней школы в ученическое самоуправление; выборы ученического самоуправления и социальное партнерство; практики по организации ученического самоуправления в школе.

«Мы все хотим успешную и процветающую страну на многие поколения вперёд. И для этого важен, в том числе, институт лидерства. Я бы именно так это назвал. Потому что лидеров, готовых брать на себя ответственность, принимать решения, становиться авторитетом в своем сообществе и вести коллектив за собой, нужно воспитывать и обучать. Надеяться на счастливое совпадение генетики и обстоятельств — несерьёзно. РСМ развивает систему ученического самоуправления уже более 10 лет, а сейчас совместно с РДШ и Министерством просвещения нам удалось впервые в формате Всероссийского форума лидеров ученического самоуправления «Территория УСпеха» собрать этих талантливых, активных ребят, чтобы не только провести образовательные модули, но и получить ценную для нас обратную связь. Что их волнует, как им интересно организовать свою деятельность в школах, какие востребованы форматы. И, конечно, мы познакомили ребят между собой. Теперь эти связи дружбы и обмена опытом протянутся между регионами нашей большой страны. Направление очень актуальное. На самом деле мы хотим, чтобы возможности ученического самоуправления были доступны в каждой российской школе», — прокомментировал Председатель РСМ, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий .

Форум является первым мероприятием Всероссийской программы по развитию советов обучающихся общеобразовательных организаций «Ученическое самоуправление», ключевым событием одиннадцатой смены в МДЦ «Артек» и проходит при поддержке Фонда президентских грантов с 10 по 11 октября 2022 года.

Директор МДЦ «Артек» Константин Федоренко подчеркнул, что Форум имеет важное смысловое значение, так как вопросы развития ученического самоуправления занимают одно из приоритетных мест в системе образования. И здесь, в «Артеке», все проекты, направления и форматы работы прорабатываются вместе с детьми, опираются на их мнение.