Москва, 12 октября 2022, 12:23 — REGNUM Во фракции «Единая Россия» выражают соболезнования в связи со смертью депутата Госдумы от Тульской области Николая Петрунина, передает корреспондент ИА REGNUM 12 октября.

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«Себя он посвятил работе на благо своих избирателей. Мы потеряли надежного товарища. Скорбим», — отметил руководитель фракции Владимир Васильев.

После тяжелой болезни скончался депутат Госдумы Николай Петрунин, парламентарий представлял в палате парламента Тульскую область. Петрунин родился в 1976 году и являлся первым зампредом комитета Госдумы по энергетике.

Ранее после болезни скончался лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский.

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