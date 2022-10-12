Саранск, 12 октября, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Мордовии вынесен приговор преступной группе, которая занималась мошенничеством с материнским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по республике.

Credits-helps.ru Материнский капитал

По данным следствия, в 2016–2019 годах 33-летний житель Мордовии, который являлся представителем кредитного потребительского кооператива по выдаче займов физическим лицам, разработал схему для обналичивания сертификатов на получение материнского капитала.

К схеме подключили трое знакомых, которые имели опыт в сфере риэлтерских услуг. Банда нашла владельцев около 20 сертификатов на получение маткапитала и недорогие дома в Мордовии. Затем в Пенсионный фонд и региональное министерство социальной защиты, труда и занятости были представлены фальшивые сведения. Для получения максимальной прибыли при составлении договоров купли-продажи указывалась завышенная стоимость жилья в районе 500 тыс. рублей при фактической цене в 50-100 тыс. рублей.

Ущерб от действий мошенников оценивается в 11 млн рублей.

«Приговором суда в зависимости от роли каждого фигурантам назначено наказание от полутора лет лишения свободы условно до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — подчеркнули в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 24-летняя жительница Калужской области заключила договор займа с одной из калужских фирм с целью получения средств на строительство жилья. Предоставив пакет документов, женщина получила государственный сертификат материнского капитала на общую сумму более 450 тысяч рублей. После перечисления денег на её счет женщина обналичила их. При этом часть суммы подозреваемая, по устной договоренности, передала фирме, с которой заключала договор на строительство жилища, а оставшиеся денежные средства потратила на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

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