Окуловка, Новгородская область, , 12:33 — REGNUM Два человека погибли, съехав на иномарке в кювет на автомобильной дороге А-122 в Окуловском районе Новгородской области, сообщили 12 октября в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Новгородской области.

ДТП в Окуловском районе Новгородской области пресс-служба ГИБДД УМВД России по Новгородской области.

По предварительным данным, ДТП произошло в 09:00 мск на 229 километре автодороги А-122 «Устюжна-Крестцы-Яжелбицы-Великие Луки-Невель» Окуловского района. Водитель — мужчина (данные устанавливаются), управляя легковым автомобилем Mercedes-Benz, не справился с управлением и совершил съезд в правый по ходу движения кювет.

«В результате ДТП водитель и пассажир, женщина (данные устанавливаются) скончались на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщили ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.