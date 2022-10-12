Москва, , 12:20 — REGNUM На сегодняшний день каких-либо инициатив о встречах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет ни от одной из стран. Об этом 12 октября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Насколько мне известно, ни от российской, ни от американской стороны каких-либо инициатив об организации двусторонних контактов на высшем уровне не было», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос о том, какими могли бы быть темы для переговоров лидеров России и США.

«Давайте оставим это политологам, <…> мы пока только можем констатировать, что каких-либо инициатив ни с нашей стороны, ни со стороны американцев не было», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал переговоры президента России Владимира Путина с президентом ОАЭ субстантивными.