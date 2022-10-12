Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Большинство американских избирателей-афроамериканцев считают, что бывший президент США Дональд Трамп должен предстать перед судом в связи с тем, как он обращался с секретными материалами после ухода с должности, сообщает со ссылкой на опрос общественного мнения The Hill.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Более 300 секретных документов было обнаружено у Трампа после того, как он покинул Белый дом. По имеющейся информации, федеральные власти проводят расследование в отношении него на предмет возможных нарушений Закона о шпионаже.

Исследование, опубликованное 11 октября в рамках ежемесячного опроса BlackTrack, проводимого HIT Strategies, показало, что 81% чернокожих избирателей поддерживают расследование Министерства юстиции в отношении Трампа, а 80% хотят, чтобы ему были предъявлены обвинения.

При этом количество чернокожих избирателей, которые хотят, чтобы бывшему президенту были выдвинуты обвинения, значительно выше, чем количество других избирателей, которые думают так же.

Августовский опрос, проведенный The Economist и YouGov, показал, что только 54% населения в целом одобряют расследование и только 45% считают, что Трампу должно быть предъявлено уголовное обвинение. В то время только 59% чернокожих избирателей считали, что ему должно быть предъявлено уголовное обвинение.

«Вероятно, широко распространено мнение, что система правосудия работает одним способом для богатых и влиятельных и другим способом для всех остальных», — сказал Джермейн Хаус, старший директор по коммуникациям HIT Strategies, в заявлении для The Hill.