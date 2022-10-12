Москва, 12 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не разговаривал по телефону с американским бизнесменом Илоном Маском. Об этом 12 октября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Я лишь могу вам подтвердить, что, действительно, где-то года полтора тому назад у них был телефонный разговор», — сказал Песков.

Ранее Маск опроверг информацию о том, что он обсуждал с Путиным урегулирование ситуации на территории б. УССР.

Издание Vice со ссылкой на американского политолога Яна Бреммера сообщило, что Маск якобы провёл разговор с Путиным. По словам Бреммера, Маск сказал ему о готовности Путина к переговорам только в том случае, если киевский режим согласится на нейтральный статус и признает Крым, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области российскими.

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