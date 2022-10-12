Махачкала, 12 октября, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Дагестане доведено до суда уголовное дело в отношении одного из участников крупной аферы по хищению денежных средств, выделенных на финансирование деятельности комплексных центров социального обслуживания населения. В организации деятельности одного из структурных подразделений преступной группы обвиняется бывший заместитель начальника управления социального обслуживания министерства труда и социального развития Дагестана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Деньги

При его участии было похищено около 82 млн рублей, считает следствие. Чиновника обвиняют в руководстве входившим в преступное сообщество структурным подразделением и мошенничестве.

Как установлено, в 2017–2018 годах обвиняемый по указанию главаря банды чиновников создал и возглавил структурные подразделения сообщества. К совершению хищения бюджетных средств им были привлечены директора комплексных центров соцобслуживания населения в городах и районах Дагестана.

Участники схемы вносили в госзадание о нуждающихся в поддержке гражданах заведомо завышенные сведения о их числе. Денежные средства, выделяемые по фальшивым данным, похищались. В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Махачкалы для рассмотрения по существу.