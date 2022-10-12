Якутск, 12 октября 2022, 12:24 — REGNUM Снова встал вопрос о свободе России, и поэтому пришло время защищать Родину. К этому призвал мужчин участник спецоперации из Якутии с позывным «Адам». Его слова приводятся в видеоролике, распространённом мэрией Якутска.
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Как сообщало ИА REGNUM, учеников школ Якутии, отцы которых призваны для участия в спецоперации в защиту Донбасса, начали бесплатно кормить в учреждениях образования. Семьи мобилизованных также освобождены от оплаты посещения ребёнком детского сада. Кроме того, для студентов, чей отец — военнослужащий, предусмотрели особую стипендию в 5,6 тыс. рублей.