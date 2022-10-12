Якутск, 12 октября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Снова встал вопрос о свободе России, и поэтому пришло время защищать Родину. К этому призвал мужчин участник спецоперации из Якутии с позывным «Адам». Его слова приводятся в видеоролике, распространённом мэрией Якутска.

05.мвд.рф Спецоперация

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«Когда наши деды и прадеды воевали и умирали за нас, они хотели, чтобы их семьи никогда не услышали грохота танков и взрывов бомб. Я благодаря им свободный и счастливый человек, выросший в мирное время, и я хочу, чтобы мои потомки тоже не знали горечи потерь близких. Но сегодня вновь встал вопрос о свободе нашей страны. Пришло и наше время встать на защиту Родины от врагов. Воевали деды, повоюем и мы. Ты со мной?» — сказал военнослужащий.

Как сообщало ИА REGNUM, учеников школ Якутии, отцы которых призваны для участия в спецоперации в защиту Донбасса, начали бесплатно кормить в учреждениях образования. Семьи мобилизованных также освобождены от оплаты посещения ребёнком детского сада. Кроме того, для студентов, чей отец — военнослужащий, предусмотрели особую стипендию в 5,6 тыс. рублей.