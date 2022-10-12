Москва, , 12:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин и американский предприниматель Илон Маск провели разговор около полутора лет назад. Об этом 12 октября сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он ответил на вопрос об общении главы государства с бизнесменом из США, предложившим план урегулирования конфликта на территории бывш. УССР.

«Я лишь могу вам подтвердить, что, действительно, где-то года полтора тому назад у них был телефонный разговор», — сказал Песков.

Ранее в западных изданиях появилась информация о том, что Илон Маск якобы недавно провёл разговор с Владимиром Путиным. Позже предприниматель опроверг эти сведения, сказал, что общался с российским президентом полтора года назад по темам, связанным с космосом.