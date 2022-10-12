Песков: актуальность целей СВО повышается на фоне действий Киева
Москва, 12 октября, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Цели специальной военной операции России на территории б. УССР остаются прежними, их актуальность только повышается на фоне действий киевского режима. Об этом 12 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Военная операция
«Да, остаются прежними, ровно как они указаны в выступлении 24–25 февраля», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он добавил, что актуальность целей только повышается на фоне действий киевского режима.