Донецк, , 12:14 — REGNUM Кировский и Куйбышевский районы Донецка подверглись обстрелам со стороны киевских нацистов. Об этом 12 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Уточняется, что обстрел Кировского района Донецка со стороны бандеровцев был произведён в 11:55 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 12:00 и в 12:05 ВСУ выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка соответственно по три снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке участники специальной военной операции могут пройти социально-медицинскую реабилитацию в краевом учреждении соцзащиты «Камчатский специальный дом ветеранов».