София, 12 октября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Посол Российской Федерации в Софии Элеонора Митрофанова будет присутствовать на торжественной церемонии открытия работы 48-го Народного собрания (парламента) Болгарии. Об этом 12 октября со ссылкой на источник в правительстве Болгарии сообщает софийская газета «Телеграф».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Как информирует издание, за участие Митрофановой в соответствующем мероприятии высказались представители «ряда структур правительства Болгарии». Кроме того, в защиту российского дипломата выступили чиновники оргкомитета церемонии.

Напомним, 11 октября представители победивших в ходе парламентских выборов в Болгарии 2 октября партий ГЕРБ и «Демократическая Болгария» выступили против участия российских дипломатов на открытии сессии высшего законодательного органа 19 октября текущего года.

При этом, согласно болгарскому законодательству, к участию в главных государственных церемониях обязаны быть допущены (по их желанию) все аккредитованные в стране зарубежные дипломаты.