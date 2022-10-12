Ярославль, , 12:19 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Волончунас раскритиковал выбор одних и тех же общественных территорий для благоустройства из года в год и призвал обратить внимание на Петропавловский парк. Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципалитета Ярославля.

Петропавловский парк Yarregion.ru

Как рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева, в список по благоустройству на 2023 год по программе «Решаем вместе» вошли Павловская роща, Юбилейный парк и площадь Труда. Это и возмутило депутата.

«Парк Юбилейный — мы уже два года, если не ошибаюсь, три даже, елозим. Площадь Труда мы, по-моему, в позапрошлом году делали. А что мы вот так вот катаемся по одному и тому же месту? У нас что, больше делать нечего? Это риторический вопрос», — подчеркнул Волончунас.

Народный избранник отметил, что есть и более нуждающиеся территории для благоустройства, например, Петропавловский парк.

«У нас есть Петропавловский парк, в котором сейчас можно делать всё что хочешь. Пришёл ответ официальный из Росимущества, что всем благоустройством и содержанием этой территории занимается город Ярославль. Мы можем туда направить хоть чуть-чуть для того, чтобы сделать чистку элементарную упавших деревьев, немножко сделать асфальт, потому что там находится наш психоневрологический интернат, где люди с дефектами по здоровью. И туда в этом году просто не могла даже проехать продуктовая машина, чтобы им продукты привезти. Акценты я предлагаю сместить. Там, где мы одно и то же делаем, ну как-то хватит», — заключил депутат.

Напомним, ранее парк находился в ведении Росимущества и сдавался в аренду для строительства гостиничного комплекса, которое так и не началось. С Волончунасом не согласился председатель муниципалитета Сергей Калинин. Он отметил, что территории для благоустройства выбираются голосованием жителей. Рассудила депутатов Наталья Шетнева.

«Дополнительные работы, которые мы сейчас проводим, также на предыдущем созыве с депутатами обсуждались по этим объектам. Но сейчас у нас будет уникальная возможность, так как приоритет теперь по «Решаем вместе» будет на общественные территории и примерно в апреле следующего года будет голосование по новым территориям. Оно будет в режиме на сайте. Значит у нас будет возможность на 2024 год расширить перечень территорий», — рассказала чиновница.

Дмитрий Волончунас заметил, что ранее Петропавловский парк был связан обязательствами, а потому в голосовании участие принять не мог. И попросил, чтобы администрация района и ДГХ поспособствовали хотя бы содержанию проезжай части рядом с парком.

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