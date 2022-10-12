Ярославль, 12 октября 2022, 12:19 — REGNUM Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Волончунас раскритиковал выбор одних и тех же общественных территорий для благоустройства из года в год и призвал обратить внимание на Петропавловский парк. Об этом он заявил на заседании постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципалитета Ярославля.
Как рассказала первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Наталья Шетнева, в список по благоустройству на 2023 год по программе «Решаем вместе» вошли Павловская роща, Юбилейный парк и площадь Труда. Это и возмутило депутата.
Народный избранник отметил, что есть и более нуждающиеся территории для благоустройства, например, Петропавловский парк.
Напомним, ранее парк находился в ведении Росимущества и сдавался в аренду для строительства гостиничного комплекса, которое так и не началось. С Волончунасом не согласился председатель муниципалитета Сергей Калинин. Он отметил, что территории для благоустройства выбираются голосованием жителей. Рассудила депутатов Наталья Шетнева.
Дмитрий Волончунас заметил, что ранее Петропавловский парк был связан обязательствами, а потому в голосовании участие принять не мог. И попросил, чтобы администрация района и ДГХ поспособствовали хотя бы содержанию проезжай части рядом с парком.
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