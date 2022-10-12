Москва, , 12:19 — REGNUM Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели независимые переговоры. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 12 октября журналистам, комментируя встречу лидеров в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин с Наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Москва, 24 марта 2016 года Kremlin.ru

По его словам, накануне состоялись «субстантивные переговоры» президентов двух стран. Путин и Аль Нахайян подробно обсудили двусторонние отношения и констатировали, что объём торгово-экономических отношений стремительно растёт.

«Было выражено взаимное удовлетворение в этой связи», — добавил представитель Кремля.

Читайте также: Путин подробно рассказал президенту ОАЭ о ситуации на ЗАЭС