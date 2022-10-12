Москва, , 12:12 — REGNUM Подарочное издание книги «Герои Российской Федерации» представлено в Москве.

Звезда Героя России Mil.ru

В издание вошли более 800 кратких биографий и описание подвигов всех, кто был награжден почетным званием Героя Российской Федерации за период с 1992 по 2021 год.

Сборник биографий составлен и издан по инициативе Ассоциации содействия развитию культурных традиций «Соборная Площадь».

«Эта книга — память и выражение признательности героям нашей Родины. В это непростое время знать и помнить о примерах героизма наших соотечественников должны мы все. Ведь их пример помогает и нам быть победителями», — сказано приветствии председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Андрея Картаполова .

Аналогов изданию в настоящий момент не существует. «Книга призвана способствовать сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи», — отметили в Минобороны России.

В презентации издания приняли участие Герои России и Советского Союза, в том числе Сергей Липовой, Юрий Недвига, Вячеслав Сивко, Александр Головашкин, Павел Шевченко, Андрей Звягинцев, Елена Серова, Владимир Горовой. Мероприятие также прошло при участии представителей Совета Федерации Федерального собрания РФ, Госдумы РФ, Минобороны России, Главного военно-клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко и главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

«Эта замечательная книга как никогда актуальна, потому что в первую очередь она преследует цель поднятия патриотического духа в стране, в первую очередь, среди молодежи. Когда мы хотим чему-то научить молодое поколение, то мало слов, необходим собственный пример того, как следует любить Родину, каким человеком быть. Сейчас в школах введены уроки мужества, в школах каждый день начинается с поднятия флага и исполнения гимна. То есть, дети должны понимать, что наследие предков, которое получили когда-то в наследие мы, перейдет в наследие нашим детям, нашим внукам. И эта книга является важным моментом в вопросе патриотического воспитания молодежи», — отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Елена Серова .

Деятельность Ассоциации содействия развитию культурных традиций «Соборная Площадь» направлена на развитие духовности и культуры в российском обществе, а также участие в формировании цивилизованных норм взаимопонимания и сотрудничества народов, связанных традициями совместного проживания в России.