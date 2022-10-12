В Москве представлена книга, посвященная Героям Российской Федерации
Москва, 12 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Подарочное издание книги «Герои Российской Федерации» представлено в Москве.
В издание вошли более 800 кратких биографий и описание подвигов всех, кто был награжден почетным званием Героя Российской Федерации за период с 1992 по 2021 год.
Сборник биографий составлен и издан по инициативе Ассоциации содействия развитию культурных традиций «Соборная Площадь».
Аналогов изданию в настоящий момент не существует. «Книга призвана способствовать сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи», — отметили в Минобороны России.
В презентации издания приняли участие Герои России и Советского Союза, в том числе Сергей Липовой, Юрий Недвига, Вячеслав Сивко, Александр Головашкин, Павел Шевченко, Андрей Звягинцев, Елена Серова, Владимир Горовой. Мероприятие также прошло при участии представителей Совета Федерации Федерального собрания РФ, Госдумы РФ, Минобороны России, Главного военно-клинического госпиталя им. Н. Н. Бурденко и главного штаба всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».
Деятельность Ассоциации содействия развитию культурных традиций «Соборная Площадь» направлена на развитие духовности и культуры в российском обществе, а также участие в формировании цивилизованных норм взаимопонимания и сотрудничества народов, связанных традициями совместного проживания в России.