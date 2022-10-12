Берлин, 12 октября, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Стоимость подготовки двух остающихся ядерных реакторов Германии к работе после декабря составит 100 млн евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

(сс) Felix König, Атомная электростанция Неккарвестхайм. Германия

Европа нуждается во всех мощностях, которые помогут ей пережить зиму. Министру экономики Германии Роберту Хабеку еще предстоит принять окончательное решение о работе реакторов, однако энергетическим компаниям EON и EnBW было предложено подготовиться к продлению работы блоков, которые первоначально планировалось закрыть к концу 2022 года в соответствии с планом выхода страны из ядерной энергетики.

На блоке Isar-2 компании EON с 21 октября планируется недельное техническое обслуживание для ремонта клапанов давления. Вместе с расходами на персонал и техническую подготовку эти расходы составят около 50 млн евро, сказал один из собеседников, попросивший не называть его имени. Подготовительные работы на АЭС Неккарвестхайм-2 компании EnBW обойдутся в такую же сумму, сказал другой собеседник.

Обе компании отказались комментировать эти суммы, однако сказали, что рассчитывают получить компенсацию за работы, независимо от того, будут ли в итоге запущены ректоры или нет.

Федеральное сетевое агентство по электричеству, газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам определит точную сумму компенсации, согласно представленному Хабеком законопроекту, с которым ознакомилось агентство Bloomberg. Публикация документа задерживается, поскольку министр финансов Кристиан Линднер настаивает на продолжении использования атомной энергии до 2024 года.

Правительство ранее достигло «четкого понимания» относительно принятия закона, однако оно было приостановлено «из-за политических разногласий», сообщил агентству представитель министерства экономики.