Петропавловск-Камчатский, 12 октября, 2022, 12:11 — ИА Регнум. На Камчатке участники специальной военной операции могут пройти социально-медицинскую реабилитацию в краевом учреждении соцзащиты «Камчатский специальный дом ветеранов», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

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«Социально-медицинская реабилитация включает различные мероприятия: общие медицинские манипуляции, занятия адаптивной физкультурой, медицинский массаж, водолечение и многие другие услуги», — рассказала и. о. министра социального благополучия и семейной политики Камчатки Юлия Горелова.

Участники спецоперации также могут получить во временное пользование технические средства реабилитации, а членам их семей предоставляются услуги профессионального психолога.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Биробиджана в Еврейской автономии теперь могут помогать военнослужащим через штаб #МыВместе. Также в регионе работает пункт приёма помощи для мобилизованных.