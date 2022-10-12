Элиста, 12 октября 2022, 12:09 — REGNUM 234 жителя Калмыкии, призванные в рамках частичной мобилизации, получили единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Об этом 12 октября сообщает республиканское министерство социального развития, труда и занятости.
Средства перечислены мужчинам в беззаявительном порядке на счёт, открытый для зачисления военного довольствия. Списки получателей единовременной выплаты предоставлены в ведомство местным военкоматом.
ИА REGNUM напоминает, что решение о перечислении единовременных выплат мобилизованным жителям Калмыкии принял глава республики Бату Хасиков.