Элиста, 12 октября, 2022, 12:09 — ИА Регнум. 234 жителя Калмыкии, призванные в рамках частичной мобилизации, получили единовременные выплаты в размере 50 тыс. рублей. Об этом 12 октября сообщает республиканское министерство социального развития, труда и занятости.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

Средства перечислены мужчинам в беззаявительном порядке на счёт, открытый для зачисления военного довольствия. Списки получателей единовременной выплаты предоставлены в ведомство местным военкоматом.

ИА REGNUM напоминает, что решение о перечислении единовременных выплат мобилизованным жителям Калмыкии принял глава республики Бату Хасиков.