Москва, 12 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг де-факто признал участие НАТО в конфликте на территории б. УССР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Сравнение Столтенбергом победы России на [территории б. УССР] с поражением для НАТО можно считать как признание, что альянс воюет на стороне [киевского режима]», — сказал Песков.

Ранее Столтенберг заявил о том, что поражение киевского режима будет означать поражение всех стран НАТО.