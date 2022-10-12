Грозный, 12 октября 2022, 12:06 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об очередном массированном обстреле Запорожской АЭС. Более часа днем 11 октября велся огонь по объекту повышенной опасности из крупнокалиберных установок. В результате обстрела есть пострадавшие, проинформировал чеченского лидера командир ОМОН «Ахмат-Грозный» управления Росгвардии по Чечне Анзор Бисаев.
По словам главы Чечни, бойцы чеченского подразделения оказали первую медпомощь пострадавшим.
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