Грозный, 12 октября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об очередном массированном обстреле Запорожской АЭС. Более часа днем 11 октября велся огонь по объекту повышенной опасности из крупнокалиберных установок. В результате обстрела есть пострадавшие, проинформировал чеченского лидера командир ОМОН «Ахмат-Грозный» управления Росгвардии по Чечне Анзор Бисаев.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

«11 октября в очередной раз Запорожская АЭС была подвергнута массированному артобстрелу. Огонь из крупнокалиберных установок велся, начиная с 14:42 до 15:52. <…> На протяжении более одного часа нацисты вели беспорядочный обстрел береговой линии Энергодара, промзоны и Запорожской АЭС. Всего прилетело 17 снарядов натовского калибра. Есть пострадавшие и контуженные», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

По словам главы Чечни, бойцы чеченского подразделения оказали первую медпомощь пострадавшим.