Москва, 12 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Российский исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что не поедет на песенный конкурс «Евровидение» даже в том случае, если поступит соответствующее приглашение. Интервью с ним 12 октября опубликовал журнал «Телепрограмма».

Кадр из интервью для Станислава Ярушина Певец SHAMAN

Певец отметил, что ему «не очень интересно» участвовать в этом шоу. «Каждый год проходит — и я примерно представляю, что там происходит и будет происходить, — сказал SHAMAN, отвечая на вопрос журналистов, которые обратили внимание, что из-за патриотической направленности песен исполнителя могут запретить на западе. «Мы справимся самостоятельно. Ничего страшного», — подчеркнул Дронов.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что SHAMAN обошёл Филиппа Киркорова в рейтинге самых востребованных на корпоративах артистов, который составил организатор концертов Табриз Шахиди. Дронов занял в списке четвёртое место, тогда как Киркоров — лишь 11-е.