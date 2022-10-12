Мелитополь, 12 октября, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Около 30 диверсантов ВСУ, совершивших попытку проникнуть на территорию Запорожской АЭС с Днепра, были ликвидированы. Об этом 12 октября заявил врио главы региона Евгений Балицкий.

Ralf1969 Запорожская АЭС

«Те, которые ночью были, большинство из них потоплены. Порядка 30 человек насчитали. Была потоплена значительная часть лодок, уничтожена часть боевиков. Остальные развернулись и пошли назад», — сказал он в эфире Первого канала.

Балицкий также добавил, что у ВСУ была «разведка боем» в районе между Васильевкой и Токмаком, их основная цель, как и раньше — «прощупать» оборону.